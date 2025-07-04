Бойцы из Башкирии проходят подготовку на полигонах ЛНР

На одном из полигонов в Луганской Народной Республике науку побеждать постигают добровольцы со всей России, в том числе из Башкортостана. Свои знания им передают опытные инструкторы — у каждого за плечами не одна горячая точка и, конечно, участие в спецоперации. Условия максимально приближены к боевым.

Преодолеть участок минно-взрывного заграждения, зайти в колею и не попасть гусеницами на взрывчатку. Ориентирование на незнакомой местности. Сверху вражеские птички — учитывается всё. Главное — добиться слаженности экипажа. Бойцы должны понимать друг друга с полуслова. В нештатных ситуациях — не допускать паники, сохранять спокойствие.

До автоматизма пытаемся довести, чтобы экипаж работал слаженно, как одна семья. Независимо от суток, времени суток, погоды. позывной «Белый»

«Сирийский вал», «Танковая карусель» и «Танковые штаны» — тактические приемы современного боя, требующие тщательной отработки. Каждый день с раннего утра на полигоне проходит работа с различным вооружением. Связка «Танк — квадрокоптер» — особое ремесло. Оператор БПЛА наблюдает поле боя и дает экипажу целеуказания, места отката и скрытого отхода. Каждый танкист отстреливает за день в среднем по 50-60 снарядов. Дальность стрельбы боевой машины пехоты порядка трех с половиной километров. Танки же бьют в два раза дальше.

Идет подготовка боевых экипажей, укомплектованных новобранцами, — их обучают управлению танком М90 «Прорыв». Оттачиваются навыки работы с различных позиций, специфика маневров и вождения. Происходит ротация и переподготовка опытных солдат, прибывших с передовой.

Имитируем, ложим имитации и смотрим, как себя поведет механик-водитель. Не обозначая, где они находятся, заблаговременно. позывной «Шокер»

Тактика применения танков меняется с каждым годом. Раньше работали лоб в лоб, выкатываясь в прямую наводку, сейчас бьют врага в основном с закрытых огневых позиций. Самое главное — поддержать огнем и прикрыть наших пехотинцев.

Наша задача основная — принимать огонь весь на себя во время штурма, когда идет накат, чтобы пехота могла спокойно, в целости добраться до позиций противника, ну и закрепиться на них. позывной «Шпана»

На танковом полигоне отрабатываются и упражнения с использованием геоинформационной поддержки управления боем.