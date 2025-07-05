Юный мастер из Уфы займется ремонтом часов Театра кукол Образцова в Москве

Уфимец Алан Хадеев вдохнет новую жизнь в башенные часы на фасаде Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова. Сложный механизм с подвижными элементами два года назад демонтировали из-за аварийного состояния. Часы созданы больше полувека назад, время и коррозия нанесли урон конструкции, и теперь им требуется кропотливое восстановление. Напомним, пять лет назад юноша прославился участием в шоу «Лучше всех», починив часы бабушки Джеффа Монсона.

С каждым годом знания юного часовщика Алана Хадеева становятся все обширнее, а работа – ответственнее. На глазах зрителей БСТ юноша прошел путь своего профессионального становления. Это множество выставок личных экспонатов в музеях – сотни экземпляров самых разных хронометров. В его коллекции есть и те, которые отбивают время звуком.

Тикающие приборы привлекли его, когда Алан был еще трехлетним малышом – бабушка подарила небольшие часы-кулон. Заинтересовавшись, он взял большую отвертку и решил их разобрать. Затем собрать. Не осталось ни одного сломанного устройства в доме. Просили отремонтировать даже соседи.

Алан вырос, и теперь к нему обратились с просьбой отреставрировать башенные часы на фасаде Центрального театра кукол имени Сергея Образцова. Время и суровые погодные условия не пощадили устройство. Настоящая театральная постановка оживала каждый час. Основная сложность, по словам юноши, в том, что предмет уникален за счет своих габаритов и механического кукольного театра, который выставлен вокруг.

Чтобы не потерять визитную карточку театра, часы демонтировали два года назад, затем перевезли в мастерскую Санкт-Петербурга для реставрации, где он и опытные мастера будут трудиться с 10 по 15 июля. Алан Хадеев уже ознакомился с технической документацией, которая, к слову, немалая – на 450 листов.