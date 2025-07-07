В Башкирии стартовал этнохудожественный симпозиум «Тура-хан»

Россия, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан – в Башкортостане стартовал III Международный этнохудожественный симпозиум «Тура-хан». Он инициирован Евразийским музеем кочевых цивилизаций. В событии участвуют известные художники и живописцы. Тема симпозиума – «Артефакт. Культурное наследие».

Краски, кисти и войлок – не просто инструменты художников, а связывающий народы мост. Работа живописцев началась с посещения визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Симпозиум посвящен сохранению и переосмыслению культурных традиций народов через призму современного искусства. С каждым годом увеличивается интерес и у молодых художников.

Уже в первый день участники симпозиума приступили к созданию коллективной работы. Здесь они могут ознакомиться с экспозицией, традиционной техникой войлоковаляния и создать работу по мотивам народных орнаментов. В рамках симпозиума запланированы экскурсии в различные музеи. Главная цель – международный обмен опытом и участие в тематических мастер-классах.