В Башкирии пенсионерки участвуют в спортивных челленджах

Как всегда быть на позитиве и в тонусе, а также никогда не болеть, знают жительницы Чекмагушевского района. В выходные у них проходят спортивные челленджи. Каждое воскресенье для представительниц серебряного возраста в селе Каразириково начинается со спортивных игр в местном Доме культуры.
Тут они общаются, а еще состязаются в, казалось бы, простых, но очень полезных для здоровья играх. Кроме физической нагрузки, группа применяет дыхательные, духовные и интеллектуальные практики. Они снимают стресс и преодолевают депрессию, утверждают дамы элегантного возраста.
В зале женщины, которые уже вышли на пенсию. Но это не мешает им выполнять разные упражнения. Самой молодой — 50, самой взрослой — 73. Как говорят дамы: в 50 жизнь только начинается, в том числе и спортивная.