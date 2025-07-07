В Башкирии пенсионерки участвуют в спортивных челленджах

Как всегда быть на позитиве и в тонусе, а также никогда не болеть, знают жительницы Чекмагушевского района. В выходные у них проходят спортивные челленджи. Каждое воскресенье для представительниц серебряного возраста в селе Каразириково начинается со спортивных игр в местном Доме культуры.

Тут они общаются, а еще состязаются в, казалось бы, простых, но очень полезных для здоровья играх. Кроме физической нагрузки, группа применяет дыхательные, духовные и интеллектуальные практики. Они снимают стресс и преодолевают депрессию, утверждают дамы элегантного возраста.