В Башкирии закрывается песокафе «Рыжий пес»

После пяти лет работы единственное в республике пёсокафе объявило о закрытии. И это решение далось тяжело. Основная идея проекта «Рыжий пёс» — помочь четвероногим друзьям обрести постоянный дом и любящих хозяев. Благодаря пристанищу 35 собак и кошка уже обрели хозяев. Животные содержались на пожертвования неравнодушных и средства владельцев. Теперь, если до конца лета не найдутся желающие, пушистых товарищей придется вернуть координаторам службы отлова.

Не успеваешь переступить порог, как четвероногие пушистики тут же грациозно лавируют у ног, а хвостами виляют так, что остаться равнодушным, кажется, уже не сможет никто. С момента открытия места, где люди находят душевное равновесие, а пушистики обретают временный дом, прошло больше пяти лет. Каждый из хвостатых попадает в заботливые руки с улицы — их прививают и стерилизуют.

Летающей с игрушками по залу Долли, ласковой Чапе и компаньону Блохе приблизительно по 5, и у каждой из них — своя удивительная история. Самой старшей, но не менее игривой — Лэйси, около 12 лет, и только половина хвоста и пуля в грудине остаются свидетелями ее непростой судьбы.

И в этой собачьей компании есть одно необычное исключение — четырехлетняя кошка Кира, случайно попавшая в песочное кафе из-под колес машины. Так, благодаря пристанищу, 35 собак и кошка уже обрели любящих хозяев по всей России, а люди — верных друзей.

Но после пяти лет работы, с любовью и заботой о животных, команда приняла непростое решение. Пристанище закрывается. Всё это время «Рыжий пес» жил благодаря пожертвованиям неравнодушных людей и усилиям владельцев, которые вкладывали в проект всю душу. Но даже самые сильные сердца нуждаются в отдыхе. По предварительной записи посетителей песокафе будет ждать до конца августа. И животные как никогда нуждаются в любви и ласке. Но уже не гостей, а своих хозяев.