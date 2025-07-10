Уроженцы Башкирии зарегистрировали брак на свадебном фестивале в Москве

206 пар расписались в Москве во время Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Масштабное культурное событие объединило молодожёнов со всей страны, в том числе и из Башкортостана.

Перед единовременной регистрацией браков для влюблённых пар организовали романтическую прогулку на яхтах по Москва-реке. Еще одна из традиций фестиваля – супруги, которые поженились в прошлом году, передали новым семейным парам частичку огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Этот огонь привезен из Мурома, где жили Пётр и Феврония – святые покровители брака.