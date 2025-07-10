В Башкирии активно модернизируют приюты для детей-сирот

Их перепрофилируют в учреждения с полустационарной формой услуг. Другими словами, работники лично помогают родителям и их приемным детям: дают рекомендации в воспитательном процессе, проводят мастер-классы и тренинги, находятся в постоянной связи и содействуют в оформлении документов, чтобы встать в очередь на получение жилья.

Когда позволяет время, Владимир Теплов играет в домино с двоюродным братом Максимом и периодически объясняет ошибки подопечного. Ближе стали после трагического случая. Два года назад Максим потерял маму, она ушла из жизни в больнице. На попечение его взяла родная сестра, но юноша ни в какую её не слушал. Девушка не могла справиться с ним. Понимая, что мальчик может оказаться в детском доме, Владимир забрал его к себе. Оформил опекунство.

Как мужчина он меня поймёт, я всё-таки старше и я его брат. Потому что он будет прислушиваться. В этом году уже ходил в нашу школу села Иглино. За это время он и оценки исправил, школьные задания исполнял, домашние задания делал спокойно, даже награды есть. Владимир Теплов

Баню вот начали строить, её помогаю строить, в огороде помогаю, снег чистил. Из успехов — в девятый перешёл, учиться хорошо начал. Максим Теплов

Родные Владимира Теплова поддержали его выбор. Помогают всячески и социальные работники. В частности, находить контакт, уметь общаться с подростком и понимать его.

Нельзя вот на человека как-то надавливать, давить на него нужно постепенно, давать какую-либо маленькую ответственность в каком-то деле. Даже если он не справляется, нужно его всегда хвалить. Это очень большой опыт, огромный, я очень сильно благодарен, что туда попал, что я там отучился. Владимир Теплов

Обрёл свой дом и Андрей Ямичин. Когда ему было четыре года, его мама ушла из жизни. В дальнейшем воспитывала бабушка. В прошлом году она умерла из-за болезни, и у юноши никого не осталось из близких. Родственники долгие годы дружили с семьей Ольги Хлебниковой — соседкой. Узнав о положении Андрея, она оформила над ним опекунство.

Это было безоговорочное решение, даже не обсуждалось, дети мне сразу сказали, надо брать, вопросов даже не может быть. Ольга Хлебникова

Очень сильно запомнилось состояние, когда потерял бабушку. Чуть больше месяца я выходил из этого состояния, из депрессии. Я просто начал осознавать, что кроме меня сейчас никто мне не поможет. Андрей Ямичин

Соцработники тоже помогают подростку, а также новому родителю.

Семён Андреевич помог мне злость из себя выкинуть, показал упражнения, как это можно делать даже в домашних условиях. Они очень сильно помогают, можно попросить консультацию в трудные минуты. Андрей Ямичин

То есть юристы с нами работают. У нас есть клуб замещающих родителей. Разговорные беседы, где родители могут общаться между собой и делиться опытом. И там, где наши кураторы состоят, там есть очень много интересных ссылок. Ольга Хлебникова

Этих жителей Иглинского района курируют специалисты уфимского центра содействия семейному воспитанию. Учреждение сделали полустационарным. Здесь реализуют пилотный проект по сопровождению детей-сирот и их новых родителей с охватом Сибая, Нуримановского, Иглинского, Благоварского, Чишминского, Уфимского и Хайбуллинского районов.

Сейчас на данный момент в республике как таковой модели сопровождения замещающей семьи нет, и именно это учреждение является таким пилотным проектом. Здесь находилось 39 детей. Ольга Шахова, начальник управления семейной политики Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Таким образом, в Башкортостане появится новое республиканское социальное учреждение с другими задачами.

Наша задача — помочь детям адаптироваться в новой семье, помочь родителям установить новый контакт, и чтобы не возникало вторичного сиротства, чтобы ребенок находился в семье, чтобы ему было комфортно там жить, чтобы родители могли с ним полноценно общаться, давать ему развитие, любовь, внимание и заботу. Наталья Казбан, директор Центра содействия семейному воспитанию г. Уфы