В Башкирии активно модернизируют приюты для детей-сирот

Их перепрофилируют в учреждения с полустационарной формой услуг. Другими словами, работники лично помогают родителям и их приемным детям: дают рекомендации в воспитательном процессе, проводят мастер-классы и тренинги, находятся в постоянной связи и содействуют в оформлении документов, чтобы встать в очередь на получение жилья.
Когда позволяет время, Владимир Теплов играет в домино с двоюродным братом Максимом и периодически объясняет ошибки подопечного. Ближе стали после трагического случая. Два года назад Максим потерял маму, она ушла из жизни в больнице. На попечение его взяла родная сестра, но юноша ни в какую её не слушал. Девушка не могла справиться с ним. Понимая, что мальчик может оказаться в детском доме, Владимир забрал его к себе. Оформил опекунство.
Родные Владимира Теплова поддержали его выбор. Помогают всячески и социальные работники. В частности, находить контакт, уметь общаться с подростком и понимать его.
Обрёл свой дом и Андрей Ямичин. Когда ему было четыре года, его мама ушла из жизни. В дальнейшем воспитывала бабушка. В прошлом году она умерла из-за болезни, и у юноши никого не осталось из близких. Родственники долгие годы дружили с семьей Ольги Хлебниковой — соседкой. Узнав о положении Андрея, она оформила над ним опекунство.
Соцработники тоже помогают подростку, а также новому родителю.
Этих жителей Иглинского района курируют специалисты уфимского центра содействия семейному воспитанию. Учреждение сделали полустационарным. Здесь реализуют пилотный проект по сопровождению детей-сирот и их новых родителей с охватом Сибая, Нуримановского, Иглинского, Благоварского, Чишминского, Уфимского и Хайбуллинского районов.
Таким образом, в Башкортостане появится новое республиканское социальное учреждение с другими задачами.
Учреждение поменяет адрес и в географическом центре столицы, на проспекте Октября, поскольку здание будут капитально ремонтировать. Стоит отметить, что в Башкортостане уже пять лет модернизируют детские приюты. Их перепрофилируют, поскольку несовершеннолетних там становится всё меньше. В республике делают всё возможное, чтобы помогать оставшимся родственникам или другим близким людям усыновлять сирот. Ежегодно соцработники сопровождают более восьми тысяч семей.