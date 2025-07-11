В Уфе работает уникальная служба, помогающая семьям договориться

Уже год в Уфе действует пилотный проект «Городская служба медиации». Ознакомиться с его работой приехала председатель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Елена Федюнина. Это место, где парам, находящимся в стадии развода, помогают урегулировать конфликт и после расставания остаться в хороших отношениях. Раздел имущества, вопрос воспитания детей — часто эти вопросы делают ещё недавно любящих друг друга людей врагами. Но грамотный подход, как показывает практика, помогает решить всё мирно.

Теперь каждая встреча бывших супругов проходит уже так. В непринуждённой обстановке. А привел Гульшат и Александра в городскую службу медиации тупик, в котором они оказались. Длительный и сложный раздел имущества. Договориться не получалось, и в то же время они не могли принять, что им придётся судиться друг с другом. В нужный момент узнали о медиации.

Медиация — это внесудебное урегулирование споров. Процесс проходит с участием нейтральной стороны — медиатора. И одна из основных задач — сделать так, чтобы ребёнок не пострадал из-за конфликта родителей. С работой центра ознакомилась Елена Федюнина, председатель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Медиатор — это человек, совмещающий юридические знания с психологическим подходом. Гузель Масагутова как раз такой специалист. Всю жизнь проработала в прокуратуре, но, закончив службу, прошла необходимое обучение и теперь свои навыки использует, чтобы примирить людей.

За помощью обращаются не только супруги, но и родители с детьми. Радмила не могла понять своего сына, который, как ей казалось, недостаточно уделяет время учёбе. У Даниэля же было свое видение ситуации. Чтобы не уходить в конфликт, мама и сын пришли в службу медиации. Уфа сейчас единственный город в стране, где создана подобная муниципальная служба. Для супружеских пар это альтернатива судебным тяжбам.