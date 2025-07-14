Пещера Шульган-Таш попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Событие мирового масштаба. Так эксперты комментируют решение международного сообщества о включении пещеры Шульган-Таш в список объектов Всемирного наследия. Новый статус Капова пещера получила пару дней назад в Париже. Как удалось достичь такого признания и каковы дальнейшие планы по сотрудничеству с ЮНЕСКО, подробнее далее.
Башкиры вновь покорили Париж. А как еще обозначить эту победу? Столь значимое событие произошло в период весьма напряженных отношений с Западом. Но для науки и культуры границ, оказалось, порой не существует.
Впрочем, пещера Шульган-Таш и без того одна из самых знаменитых в мире. Ее возраст — от 4 до 5 млн лет. Первый человек был в этих краях 17 тысяч лет назад, о чем напоминают уникальные наскальные рисунки. Во всей Восточной Европе это единственный подобный объект.
Шульган-таш порой именуют колыбелью цивилизации. Само название, по одной из версий, говорят ученые, имеет символический смысл. Путь пещеры в список Всемирного наследия оказался непростым. Работу начали в 1990-е. Важно было провести научные исследования. В их числе — полное 3D-сканирование пещеры с получением поэтажного плана объекта.
По условиям ЮНЕСКО, необходимо было выполнить целый ряд требований. Власти создали инфраструктуру для сохранения доисторической живописи и снижения антропогенного воздействия на пещеру. Построили ультрасовременный музейный комплекс и обновили туристические маршруты. На основе полученных данных было сформировано досье. Оно и стало базой для заявки, которую затем передали на рассмотрение.
Башкортостан — один из активных участников проектов ЮНЕСКО. Достижения региона буквально месяц назад на встрече с главой республики отметил ответственный секретарь российской комиссии в международной организации.
Впрочем, не время расслабляться. В предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, а также комплекс Воскресенского медеплавильного завода. И сейчас эксперты также готовят досье на каждый из объектов, чтобы и они получили международный статус. Специалисты уверены: это лишь вопрос времени.