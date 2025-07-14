Пещера Шульган-Таш попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Событие мирового масштаба. Так эксперты комментируют решение международного сообщества о включении пещеры Шульган-Таш в список объектов Всемирного наследия. Новый статус Капова пещера получила пару дней назад в Париже. Как удалось достичь такого признания и каковы дальнейшие планы по сотрудничеству с ЮНЕСКО, подробнее далее.

Башкиры вновь покорили Париж. А как еще обозначить эту победу? Столь значимое событие произошло в период весьма напряженных отношений с Западом. Но для науки и культуры границ, оказалось, порой не существует.

Комитет ЮНЕСКО высоко оценил работы по строительству музейного комплекса, по реставрации пещеры, по организации системы безопасности, системы мониторинга пещеры. Всё это способствует сохранению объекта и передаче его будущим поколениям. Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Впрочем, пещера Шульган-Таш и без того одна из самых знаменитых в мире. Ее возраст — от 4 до 5 млн лет. Первый человек был в этих краях 17 тысяч лет назад, о чем напоминают уникальные наскальные рисунки. Во всей Восточной Европе это единственный подобный объект.

Всех заинтересовала как раз не количество рисунков, а наличие там композиций и связь с фольклором и мифологией местного населения. Это считается редким фактом. Ни с одной пещеры Евразии не связано столько легенд и преданий. Вячеслав Котов, ведущий научный сотрудник института истории, языка и литературы Уфимского исследовательского центра РАН

Шульган-таш порой именуют колыбелью цивилизации. Само название, по одной из версий, говорят ученые, имеет символический смысл. Путь пещеры в список Всемирного наследия оказался непростым. Работу начали в 1990-е. Важно было провести научные исследования. В их числе — полное 3D-сканирование пещеры с получением поэтажного плана объекта.

Большое количество подобных памятников европейской наскальной живописи имеют очень скромные размеры. Капова пещера сама по себе полость гигантская. Никита Савельев, ведущий научный сотрудник института истории, языка и литературы Уфимского исследовательского центра РАН

По условиям ЮНЕСКО, необходимо было выполнить целый ряд требований. Власти создали инфраструктуру для сохранения доисторической живописи и снижения антропогенного воздействия на пещеру. Построили ультрасовременный музейный комплекс и обновили туристические маршруты. На основе полученных данных было сформировано досье. Оно и стало базой для заявки, которую затем передали на рассмотрение.

Башкортостан — один из активных участников проектов ЮНЕСКО. Достижения региона буквально месяц назад на встрече с главой республики отметил ответственный секретарь российской комиссии в международной организации.

Башкортостан – один из активных участников проектов ЮНЕСКО. Среди новых важных инициатив – работа по включению геопарка «Торатау» в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Кроме того, готовим номинационные досье на включение башкирских шиханов Торатау, Юрактау и Куштау, а также комплекса старейшего на Урале Воскресенского медеплавильного завода в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан