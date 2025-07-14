Правила содержания домашних животных в Башкирии: что нужно знать владельцам

Одна крупная либо пара средних, или же три мелкие собаки на каждые 18 квадратных метров площади. Так в Башкортостане регламентировали количество домашних животных, которых можно разместить в частном доме или квартире. Дополнительные требования к содержанию и выгулу животных приняли больше полугода назад. Спустя время, общественники предложили внести поправки в закон.

Белоснежный, энергичный комочек терпеливо ждет в очереди, но стоит кому-то посягнуть на личное пространство — тут же обозначает свои границы. Двухгодовалый померанский шпиц Умка — любимец ветеринаров. Маленький ураган на приеме превращается в солдатика — все манипуляции выдерживает стойко.

Качественное содержание и правила выгула животных держатся не только на совести хозяев. Они закреплены и законодательно. С момента утверждения поправок в постановление прошло полгода. Регламентировали и количество питомцев, которых можно содержать: на одну большую или две средние или три маленькие собаки полагается 18 квадратных метров квартиры или частного дома.

Ещё нельзя содержать четырёхлапых на балконах, в подвалах, на чердаках и других местах общего пользования. Приусадебные участки, где собаки содержатся не на привязи и без вольера, должны быть огорожены, а при входе необходимо повесить предупреждающую табличку.

Если соседских собак больше нормы и они нарушают покой или мешают комфортному проживанию — следует обращаться в правоохранительные органы. Но число осознанных владельцев, конечно, превалирует.

Кошку Крис, которую Сэсилия Богданова подобрала на улице. Итого три питомца. Джин и Баки породы бордер-колли. Владелица с ветеринарным образованием и учится на кинолога, поэтому взяла их еще щенками, воспитав так, чтобы и дома не шумели, и команды знали. Одна из четырёхлапых находится на спортивном тренинге и уже активно готовится к соревнованиям.

Еще запрещается самовыгул собак. Домашние животные без владельцев отлавливаются и помещаются в приют. Перевозить питомца в общественном транспорте разрешается в закрытой переноске или на коротком поводке и в наморднике. Исключение — собаки-поводыри, сопровождающие слабовидящих и незрячих.