В Башкирии прошел турслёт медработников, посвящённый 80-летию Великой Победы

Медицинские работники Башкортостана приняли участие в туристическом слёте, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, прошедшее в Стерлитамакском районе, собрало более 500 участников со всей республики.

В течение трех дней медики проходили полосу препятствий, пели песни военных лет, общались и обменивались опытом. Особый колорит турслёту добавил лагерь Красноусольской центральной районной больницы. Врачи привезли музей с уникальными медицинскими экспонатами времён Великой Отечественной войны: марлевый наркоз, стеклянные системы для переливания крови.