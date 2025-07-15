В Башкирии прошел на берегу Демы прошел народный праздник с чаепитием

Чаепитие на берегу реки Дёма. Общество башкирских женщин Чишминского района провели народный праздник, куда приехали гости из семи деревень муниципалитета. Надев национальные костюмы, они исполнили народные песни, делились знаниями в ведении домашнего хозяйства и навыками рукоделия.

Кульминацией праздника стало чаепитие из самовара. Это ещё одна традиция, когда женщины угощали друг друга национальными блюдами и заваривали ароматный чай с местными травами. Разнотравье у берегов Дёмы богатое, говорят местные жительницы. Здесь произрастают чабрец, липа и много других растений.