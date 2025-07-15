В России аграрии предложили зафиксировать цену на картофель

Производители овоща вышли с инициативой фиксировать цену на него. Сейчас в договорах с ритейлерами прописываются лишь объемы поставок, а стоимость определяется по результатам торгов. За последние месяцы цена на картошку в стране подорожала, и такие меры, считают аграрии, будут выгодны как им, так и покупателю.

Надежды на урожай картошки в этом году большие. В хозяйстве деревни Искино занимаются выращиванием овоща более 30 лет. За это время научились работать со сложной культурой. К началу августа планируют начать выкапывать картофель. Руководство предприятия заключило договоры на реализацию с крупными компаниями, но только на половину урожая.

Заключение долгосрочного контракта с ритейлерами решило бы сразу две задачи. Производители были бы уверены в рынке сбыта. А фиксация цены в договоре не влияла бы на сезонные качели стоимости социально значимого продукта. На рынке садоводы сейчас называют покупателям одну и ту же сумму — 150 рублей за килограмм картофеля. Но она будет меняться, говорят опытные продавцы.

Новую практику предлагают распространить на 80% немытого и несортированного картофеля. Предложение аграриев — установить не единую для всех сумму, а сделать приемлемый коридор. Цены на полках магазинов в целом и так варьируются. Одна из торговых сетей большую часть картофеля закупает у российских производителей, в основном из Астрахани. Есть и заграничные сорта. Цена зависит от разных факторов.

Республика обеспечивает себя клубнеплодом самостоятельно. Более 90 процентов из личных подсобных хозяйств. А крупных производителей не так много. Картофелеводство — недешевое дело: необходимо спецоборудование для полива, удобрения, а если сразу не получится товар продать, то еще и склады для хранения.