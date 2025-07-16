Ермекеевский район Башкирии стал лидером конкурса «Трезвое село»

Стало доброй традицией. Населённые пункты Ермекеевского района из года в год становятся победителями и призёрами республиканского конкурса «Трезвое село». Первыми в нём приняли участие жители Пионерского сельского поселения ещё в 2019 году, и сразу же вошли в число финалистов.

В 20-21-х годах свои силы в конкурсе испытали сёла Старотураево и Нижнеулу-Елга. Оба стали обладателями специальных призов конкурса. В 2023 году село Бекетово объявили победителем в республиканском конкурсе «Трезвое село» в номинации «Средние населенные пункты», которое получило сертификат на сумму четыре миллиона рублей. На эти средства жители установили детскую площадку. Через год успех бекетовцев повторили Абдулкаримовцы.