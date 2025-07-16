В Уфе школа №4 откроется после масштабной модернизации

Школа номер 4 в Уфе прошла отбор Минпросвещения России на получение субсидии из федерального бюджета. В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» на капитальный ремонт и оснащение уже выделили более 81 миллиона рублей. Преображение образовательного учреждения идет полным ходом, и 1 сентября школьники сядут за новые парты.