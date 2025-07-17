В Башкирии увеличилось количество наложенных запретов на недвижимость

В Башкортостане в 2,5 раза увеличилось количество наложенных запретов на недвижимость. В Управление Росреестра по Республике только за первое полугодие 2025 поступило более 335 тысяч постановлений о наложении и снятии арестов объектов недвижимости.

Записи вносятся в Единый государственный реестр недвижимости на основании документов, поступающих от службы судебных приставов, а также судебных, таможенных и налоговых органов. Для уточнения причин наложения арестов необходимо обращаться в тот орган, который вынес соответствующее постановление.

Рекомендуем своевременно оплачивать налоги, кредиты, штрафы, коммунальные платежи, алименты и иные обязательные платежи. Также важно проверять наличие судебных дел (если процесс уже инициирован) и урегулировать споры до вынесения решения судом. Храните документы на имущество и регулярно проверяйте актуальность сведений в Едином государственном реестре недвижимости.

Наталья Шагиева, помощник руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан
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