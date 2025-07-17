В Башкирии увеличилось количество наложенных запретов на недвижимость

В Башкортостане в 2,5 раза увеличилось количество наложенных запретов на недвижимость. В Управление Росреестра по Республике только за первое полугодие 2025 поступило более 335 тысяч постановлений о наложении и снятии арестов объектов недвижимости.
Записи вносятся в Единый государственный реестр недвижимости на основании документов, поступающих от службы судебных приставов, а также судебных, таможенных и налоговых органов. Для уточнения причин наложения арестов необходимо обращаться в тот орган, который вынес соответствующее постановление.