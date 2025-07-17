В Башкирии волонтеры «Ватана» плетут сети для бойцов СВО

В Сибае волонтерская группа «Ватан» продолжает свою активную работу. Одна из участниц — Диля Игликова. Куратор музейного центра «Ватан» начала свой волонтерский путь с простого желания помочь.

Узнав о необходимости изготовления маскировочных сетей в объединении клубов «Ровесник», она пришла с подругой и сразу же включилась в процесс. После этого Диля Игликова проработала 8 месяцев в центре поддержки СВО, где занималась учётом материалов и сплетённых сетей.

Здесь, уже как волонтеры музейного центра «Ватан», продолжили свою работу, собирая гуманитарную помощь и денежные средства для бойцов, а также изготавливая маскировочные сети и халаты.