В Уфе приступили к ремонту крыш в многоэтажках

В уфимских многоэтажках приступили к ремонту крыш. Всего в рамках реализации республиканской программы капитального ремонта планируется отремонтировать 145 объектов с рулонной кровлей. Речь идёт, в первую очередь, о зданиях с высокой изношенностью покрытия.

Крыша — это не просто элемент дома, а первая линия защиты от неблагоприятных погодных условий. Девятиэтажный дом по адресу Менделеева, 9 дробь 2 в Уфе попал в программу капремонта. За последние годы здесь обновили электроснабжение и поменяли трубы водоотведения.

К работам подрядчик приступил пару недель назад. Процесс ремонта непростой, как кажется на первый взгляд. Из 145 запланированных рулонных крыш 14 завершено, также предусмотрено выполнить 125 скатных крыш. Также запланирована 1 комбинированная кровля. Гарантия работы составляет 5 лет.