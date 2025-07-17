В Янауле боец СВО женился во время отпуска

В Янауле прошла церемония бракосочетания участника специальной военной операции и его теперь уже супруги. Новобрачные знакомы уже двадцать лет, сначала дружили, а потом отношения переросли в любовь. Во время краткосрочного отпуска бойца пара приняла решение узаконить свой союз.

Молодоженов поздравили родители, родственники, друзья, а также представители организации ветеранов и местного военного комиссариата. Боец с позывным «Шатун» имеет боевой опыт контрактной службы в Чечне, участвует в спецоперации уже почти три года, служит связистом в мотострелковом полку. Совсем скоро вновь вернется на передовую. Придает уверенности и сил то, что теперь у него крепкий тыл.