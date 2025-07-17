Боец из Башкирии эвакуировал с поля боя раненого сына, подорвавшегося на мине

Жители Башкирии, участвующие в специальной военной операции, стали примером мужества и боевого братства. Сержант из Октябрьского, известный под позывным «Шеф», был мобилизован в сентябре 2022 года. В конце 2023 года «за ленточку» отправился его отец с позывным «Инзер». Оба служили в одном подразделении, оказывая друг другу поддержку.

В июле 2024 года, после выполнения боевых задач под Угледаром, «Шеф» получил тяжелое ранение, подорвавшись на противопехотной мине при возвращении в пункт временной дислокации. В условиях плохой видимости боец более суток находился на поле боя без воды и продовольствия, подвергаясь обстрелам и атакам беспилотников ВСУ.

Однако «Инзер» не мог оставить сына в беде. В составе эвакуационной группы он отыскал «Шефа» и нес его на руках 5 километров. Этот непростой путь, казалось, занял целую вечность, так как бойцы шли по открытой местности под продолжающимся огнём неприятеля.

Благодаря отваге и самоотверженности «Инзера» и всего эвакуационного отряда операция завершилась успешно. «Шефа» доставили в госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Эти события нашли отражение в творчестве сослуживца «Инзера» с позывным «Гиря» — поэта-фронтовика, ставшего свидетелем спасательной операции. Под впечатлением от подвига товарищей он написал стихотворение «Отец», которое затем стало песней. Произведение вошло в сборник стихов и песен «Документальный формат».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).