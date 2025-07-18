В Башкирии в образовательном форуме «Асылташ» приняли участие более 650 человек

Прогрессивная молодёжь собралась на образовательном форуме «Асылташ» в Зилаирском районе. Мероприятие проводится уже в восьмой раз при поддержке Фонда грантов Главы республики. В этом году организаторы подготовили насыщенную и увлекательную программу, включающую мастер-классы, встречи с лидерами мнений, панельные дискуссии, семинары и интерактивные лекции.
Среди ярких возможностей форума — грантовый конкурс от Росмолодёжи. Его победители смогут получить помощь от государства на воплощение своей мечты или идеи. В образовательном форуме приняли участие более 650 человек.
«Гонка батыров» — традиционное спортивное состязание форума. Парни и девушки на время преодолевали препятствия. Но ни вода, ни грязь не смогли испугать целеустремленных участников. А для многих эта полоса стала зарядом бодрости. Также креативная молодежь работала на различных площадках, взаимодействуя со спикерами, которые делились своими знаниями и опытом. Участие в лекциях позволило каждому не только расширить свои горизонты, но и наладить полезные контакты и обменяться идеями.