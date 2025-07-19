Жители Башкирии могут лишиться участков из-за борщевика

Нерадивые землепользователи могут лишиться своих участков. Депутаты Госдумы приняли закон, по которому владельцы и арендаторы будут обязаны очищать подконтрольные территории от борщевика. Ядовитое растение за последние годы получило большое распространение. Его можно увидеть как вдоль дорог, так и в садах. Почему законодатели уделили внимание этой проблеме?

Еще не так давно борщевик в этом садоводческом товариществе был скорее диковинкой. Теперь – настоящая напасть. И ладно бы только в огородах нерадивых владельцев. По словам члена правления, семена ядовитого растения легко переносятся по ветру, захватывая новые участки.

А ведь изначально борщевик разводили специально. В послевоенные годы растение считали перспективной кормовой культурой. Однако скотине он оказался не особо по вкусу, а из засеваемых полей он быстро паразитировал на другие земли.

Но наибольшую опасность представляет борщевик Сосновского. Как говорят специалисты, в составе растений есть особые вещества, которые при попадании на кожу человека делают ее очень чувствительной к ультрафиолету.

Чтобы обезопасить население, в дело вмешались депутаты Госдумы. В третьем чтении они приняли закон о борьбе с инвазивными растениями, к которым и относится борщевик. Убирать его с участков обяжут самих владельцев и арендаторов. В случае неисполнения нарушителей могут лишать участка.

Химическим способом с сорняками борется и Юлия Савельвева, председатель одного из уфимских садовых товариществ. Обработку проводит в начале сезона. Следить за своими участками обязывают и тех владельцев, кто ими не пользуется.

В природе насчитывается почти 150 видов борщевиков. Есть несколько версий происхождения названия. По словам кандидата сельскохозяйственных наук Риммы Камалетдиновой, один из вариантов напрямую имеет отношение к известному супу.