В Уфе завершается строительство детского сада на 156 мест

В уфимском микрорайоне «Сосны» возводится новый современный детский сад на 156 мест. Двухэтажное здание будет рассчитано на шесть групп и уже находится в высокой степени готовности.

В данный момент выполнена большая часть работ, дело осталось за внутренней отделкой. Весь процесс расписан по часам: пока одни монтируют электрику, другие штукатурят стены и укладывают гидроизоляцию. Такая синхронность позволяет укладываться в сроки даже при масштабах объекта.