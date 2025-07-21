В Башкирии более 33 тыс. человек получили помощь от банка еды «Азык-Тулек»

Помощь нуждающимся. Благодаря Региональному банку еды «Азык-Тулек» за год более 33 тысяч жителей Башкортостана получили посылки с самым необходимым: крупами, консервами, чаем, мылом. Продуктовые наборы получают семьи с детьми, пожилые и люди, оказавшиеся в трудной ситуации. Всё по спискам, которые формируют соцслужбы.

Ближайшую неделю у Кирилла Василенко вопросов, что приготовить двум сыновьям на завтрак, обед и ужин, не будет. Глава семьи воспитывает мальчиков 3 и 4 лет в одиночку. Сейчас сам в отпуске по уходу за детьми, понятно, что бюджет ограничен. Потому такие посылки — серьезная поддержка. Бывают и другие подарки.

Такие посылки в Башкортостане получили более 33 тысяч человек. Это стало возможным благодаря региональному банку еды «Азык-Тулек», который уже год работает в республике. Он объединяет полсотни организаций-партнёров проекта, которые принимают участие в продовольственном марафоне «Корзина доброты», а также местные отделения в некоторых районах Башкортостана. Вовлечены более 350 волонтеров. Продукты поступают в распределительный центр, здесь хранят, фасуют и отправляют адресатам. Помощь идет как от крупных предприятий и торговых сетей, так и неравнодушных людей.