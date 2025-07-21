В Стерлитамаке прошёл банный фестиваль «Хумайфест»

В Стерлитамаке прошёл двухдневный банный фестиваль «Хумайфест». Он прошёл на набережной реки Ашкадар на Оренбургском тракте. На мероприятии гостям предлагали широкий спектр развлечений и оздоровительных процедур. Для этого представили около десяти бань от различных производителей, а также юрту для коллективного парения.