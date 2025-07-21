В Башкирии продолжается развитие придорожного сервиса

Путешествовать по Башкортостану стало комфортнее. Концепция развития придорожного сервиса предполагает создание более тысячи новых объектов, включая многофункциональные зоны. Они уже начали открываться, в том числе и в Иглинском районе на федеральной трассе М-5. Её протяженность по муниципалитету около 60 километров. Загруженность — до 12 тыс. автомобилей в сутки. Поэтому развитие придорожного сервиса здесь крайне важно для обеспечения безопасности и комфорта водителей и пассажиров.
В первую очередь — это безопасность движения. Если водители и пассажиры имеют возможность отдохнуть в дороге, перекусить, воспользоваться услугами санитарных узлов, повысить уровень комфорта в пути, то это важная составляющая безопасности дорожного движения. Объекты придорожного сервиса обслуживают и туристов, которые приезжают в наш район, значит, мы работаем над развитием внутреннего туризма.Венера Нуриахметова, заместитель главы администрации Иглинского района
Очень часто езжу в сторону Челябинска и в обратную сторону. В неделю, как минимум, я два раза оказываюсь на этой трассе. Что меня привлекает, то, что здесь всегда сытно, очень даже уютно, добродушно относятся к людям, это самое главное, когда к людям относятся добродушно, вкусно готовят, то и самому приятно выезжать, и стояночка в принципе неплохая.Артур Хазиев, дальнобойщик
Проекты предпринимателей, которые планируют строительство объектов придорожного сервиса, признаются приоритетными на уровне главы Башкортостана. Для их реализации земельные участки выделяются без торгов. Кроме того, предприниматели получают дополнительные льготы и преференции на период строительства.
Так, в Иглинском районе завершаются работы по возведению многофункционального комплекса на площади более тысячи квадратных метров. Здесь откроют новое кафе, гостиницу, магазины, шиномонтажку и стоянку для большегрузов. Всего же в прошлом году в Иглинском районе ввели в эксплуатацию 19 объектов придорожного сервиса. До конца текущего года планируется открыть ещё три.
Сейчас строю второй кемпинг. Благодаря хорошей помощи, если бы не правительство Республики Башкортостан, которое выделило мне землю, то, я думаю, этот проект было трудно воплотить в жизнь… Хотелось бы, чтобы был полный уют для гостей. В качестве пищи, чтобы всё было качественнее, обслуживание — естественно, полный сервис.Ринат Валитов, предприниматель