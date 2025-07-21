В Башкирии продолжается развитие придорожного сервиса

Очень часто езжу в сторону Челябинска и в обратную сторону. В неделю, как минимум, я два раза оказываюсь на этой трассе. Что меня привлекает, то, что здесь всегда сытно, очень даже уютно, добродушно относятся к людям, это самое главное, когда к людям относятся добродушно, вкусно готовят, то и самому приятно выезжать, и стояночка в принципе неплохая.

Артур Хазиев, дальнобойщик