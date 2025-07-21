В Башкирии прошел турнир по конно-верховой стрельбе

В Гафурийском районе прошел традиционный турнир конно-верховой стрельбы и стрельбы из лука. Местом стала площадка возле скалы Уклы-Кая возле села Имендяшево. Участниками соревнований стали спортсмены со всей республики, а также соседнего Татарстана.

Отдельно в меткости состязались взрослые и дети, свое мастерство показали и представительницы прекрасного пола. В этом году турнир посвятили 80-летнему юбилею Великой Победы. Помимо состязаний на площадке работала ярмарка, где можно было приобрести продукцию местных ремесленников и мед.