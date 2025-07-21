ВК «Динамо-Урал» начал подготовку к новому сезону

Волейболисты прошли медицинское обследование и уже приступили к тренировкам. Сборы у команды проходят в Уфе. На данный момент список тренирующихся составляет 15 человек. Блокирующий Петар Крсманович и новичок уфимцев Дик Коой присоединятся к команде позже. В межсезонье «Динамо-Урал» покинули 7 игроков, а пополнили коллектив 5 волейболистов.
В сентябре команда выступит на Кубке Победы. Первый этап турнира пройдет с 15 по 17 сентября в Туле, а второй этап — с 24 по 26 сентября в Новосибирске. Первые матчи Суперлиги стартуют в октябре.