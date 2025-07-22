В Уфе отметили 75-летие дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом

В Уфе отметили 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Встреча прошла в офисе «Общества вьетнамских граждан». Гостям рассказали об образовательном проекте, в рамках которого с марта жители социалистической республики изучают русский язык и знакомятся с культурой нашей страны.