В Уфе отметили 75-летие дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом

В Уфе отметили 75-летие установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. Встреча прошла в офисе «Общества вьетнамских граждан». Гостям рассказали об образовательном проекте, в рамках которого с марта жители социалистической республики изучают русский язык и знакомятся с культурой нашей страны.
На встречу приехала официальная делегация консула вместе с коллегами. Общение с соотечественниками и педагогами позволило им лично увидеть, как идёт обучение.
Занятия проходят в формате диалога: вьетнамцы изучают язык, культуру, историю и законы. Главное, говорят преподаватели, не правила, а живое общение.