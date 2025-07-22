Коллекция натовской техники пополнилась новым образцом. Американский «Хаммер» был захвачен бойцами из Башкортостана при въезде в деревню Горналь Курской области. Как российские военные добывают трофеи в зоне СВО, подробнее далее.
Теперь это уже наш, очередной русифицированный военный автомобиль — на этот раз производства США. На кузове нет ни слова на украинском, всё на английском языке. Замаскированного в густом лесу американца вычислить и обезвредить было непросто, но наши бойцы успешно справились с задачей.
Сформированный из мобилизованных Башкортостана полк № 1220 после укомплектования в Пензе дислоцировался на Купянском направлении, а затем был переброшен в Курскую область. Здесь наши земляки точными ударами дронов уничтожали бронетехнику и живую силу противника, срывая его ротацию.
Каждая успешная атака поднимает боевой дух наших военнослужащих, а значит, приближает Россию еще на один шаг к победе.
Наши бойцы сумели захватить эту натовскую технику практически в целости и сохранности. После того как сюда попал квадрокоптер, неонацисты разбежались. Данная техника улетела в кювет. Наши достали и сразу же на крыше разместили опознавательные знаки — для того, чтобы свои же не ударили повторно по данной бронемашине.
По всей стране систематически проходят бесплатные выставки вооружения, посвященные спецоперации, на которых представлены трофейное вооружение и военная техника, в том числе поставляемые США и другими странами НАТО. Из года в год парк машин пополняется всё более новыми экспонатами, коллекция становится с каждым днём только богаче.