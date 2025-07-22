Бойцы из Башкирии захватили «Хаммер» под Курском

Коллекция натовской техники пополнилась новым образцом. Американский «Хаммер» был захвачен бойцами из Башкортостана при въезде в деревню Горналь Курской области. Как российские военные добывают трофеи в зоне СВО, подробнее далее.

Теперь это уже наш, очередной русифицированный военный автомобиль — на этот раз производства США. На кузове нет ни слова на украинском, всё на английском языке. Замаскированного в густом лесу американца вычислить и обезвредить было непросто, но наши бойцы успешно справились с задачей.

Она ценность для нас не представляет. Но говорит о том, что натовская техника горит. Хотя пиарили, что у них вся техника суперсовременная. позывной «Шериф»

Сформированный из мобилизованных Башкортостана полк № 1220 после укомплектования в Пензе дислоцировался на Купянском направлении, а затем был переброшен в Курскую область. Здесь наши земляки точными ударами дронов уничтожали бронетехнику и живую силу противника, срывая его ротацию.

У нас трофеев очень много. Трофеи захватываем, забираем, в музеи сдаём. Что-то остаётся у нас, используем для хозяйственных нужд. позывной «Шериф»

Каждая успешная атака поднимает боевой дух наших военнослужащих, а значит, приближает Россию еще на один шаг к победе.

Наши бойцы сумели захватить эту натовскую технику практически в целости и сохранности. После того как сюда попал квадрокоптер, неонацисты разбежались. Данная техника улетела в кювет. Наши достали и сразу же на крыше разместили опознавательные знаки — для того, чтобы свои же не ударили повторно по данной бронемашине.