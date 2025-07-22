Боец СВО из Башкирии: «Семь лет контрактной службы и я ни о чем не сожалею»

28-летний контрактник Александр Афонченко, уроженец Брянской области, уже имеет статус ветерана боевых действий. С первых дней специальной военной операции он проявил себя как храбрый боец, за что был удостоен множества наград. До этого гвардии рядовой десантных войск дважды выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике.

Детство Александра прошло в сельской местности. После окончания 9 классов он отправился в Москву на заработки, чтобы помочь семье. Военную службу начал срочником в Воздушно-десантных войсках, пройдя обучение в Омске и продолжив службу на Дальнем Востоке. За месяц до окончания срока подписал контракт с Минобороны России.

За семь лет службы Александр дважды направлялся в командировку в Сирию. Первая длилась почти пять месяцев, в течение которых десантное подразделение, к которому он принадлежал, занималось поддержанием общественного порядка в стране. Вторая командировка продолжалась полгода и заключалась в охране аэродрома.

В марте 2023 года подразделение военнослужащего перебросили в зону СВО, где он служил механиком-водителем в зенитно-ракетном взводе парашютно-десантного батальона. Основной их задачей было обеспечение охраны и обороны батальона от воздушных угроз противника – дронов, самолетов, вертолетов.

Во время боев под Херсоном боец получил ранение. После этого начался длительный процесс восстановления: сначала его доставили в военно-полевой госпиталь, затем самолетом перевезли в Севастополь, а финальный этап лечения прошел в военном госпитале имени Бурденко. Вскоре гвардии рядовой Афонченко в связи с состоянием здоровья был уволен из Вооруженных сил.

За годы службы Александр награжден медалями «Суворова», «За доблесть» второй степени, «Голубь мира», полученная за участие в миротворческой операции в Сирии, а также медали «Участник военной операции в Сирии», «За заслуги в борьбе с международным терроризмом» и «За участие в маневрах «Восток-2018».

Сейчас ветеран живет в Кушнаренково, где создал семью с Аделиной, с которой познакомился через интернет. Пара скромно отпраздновала свадьбу в 2020 году. Супруга бойца работает медсестрой в частной стоматологической клинике.

Несмотря на пережитые испытания, Александр сохраняет позитивный настрой и сейчас занят строительством дома. Кроме того, он решил получить образование и поступил в Кушнаренковский многопрофильный колледж для получения специальности программиста.

Александр много повидал, но это не лишило его интереса к жизни. Он стремится к новому, развивается и совершенствуется, оставаясь при этом порядочным и честным человеком.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).