В Башкирии открыли реконструированный лагерь «Орлёнок» для 163 школьников

Оздоровительный лагерь «Орленок» в Баймакском районе открыл свою первую смену после большой реконструкции. Отдохнуть на берегу озера Талкас приехали 163 школьника со всей республики. Для детей и вожатых построили два новых жилых корпуса, в которых с комфортом могут разместиться 100 человек.

В этом году к работе с отдыхающими привлекли студентов учебных заведений. Ещё до заезда все они прошли специальные курсы подготовки. Вторая смена стартует с 4 августа. Отдохнуть с пользой на берегу одного из самых красивых озёр республики в лагерь «Орлёнок» приедут ещё более ста школьников.