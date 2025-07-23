ВК «Динамо-Урал» проводит сборы в Уфе перед стартом чемпионата

Уфимские волейболисты вышли из отпуска и приступили к тренировкам. Сборы «Динамо-Урал» проходят в столице республики и продлятся они около месяца. Занимаются спортсмены дважды в день.

Это третье занятие команды после выхода из отпуска. Пока игроки только втягиваются в тренировочный процесс. Главный тренер команды Борис Колчин с трибуны наблюдает за выполнением упражнений. Задача — оценить, в какой форме сейчас находятся ребята.

Кстати, тренерский штаб команды остался прежним, в отличие от игрового состава. В межсезонье «Динамо-Урал» покинули 7 волейболистов, пополнили коллектив 5 спортсменов.

Роман Брагин — один из новичков команды. Ранее либеро уже выступал за уфимский клуб. Здесь он провел три сезона, после чего играл в «Белогорье». На этот раз с игроком подписали однолетний контракт.

Вскоре к команде присоединятся и легионеры: блокирующий Петар КрсмАнович и новичок уфимцев Дик Коой. Ранее волейболисты прошли медицинское обследование. На данный на сборах находятся 15 человек.

Тренировки проходят дважды в день. Утренняя на «Динамо», вечерняя в спорткомплексе на Менделеева. С этого сезона официальные матчи чемпионата команда будет проводить во Дворце борьбы.