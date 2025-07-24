В Башкирии стартовал II Региональный конкурс премий для медработников и соцработников

Мероприятие проводят для поддержки активных медработников, популяризации здорового образа жизни среди населения в Республике Башкортостан, а также повышения престижа профессии врача, медицинского персонала. Победителей и лауреатов конкурса определит общественное голосование в соцсетях и жюри. Отдать свой голос можно будет в группе ВКонтакте (vk.com/fond_blagodat). Приём заявок заканчивается 31 июля.