Пять медиков Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший врач года»

Уже 42 года она помогает младенцам появиться на свет и первая берет их на руки. За это время приняла роды более 20 тысяч раз. К каждому ребенку и маме испытывает самые теплые чувства. Влюблена Аэлита Борискова и в свою работу, поэтому и пользуется авторитетом и уважением своих коллег.