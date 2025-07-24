Пять медиков Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший врач года»

Сразу пять медиков Башкортостана стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший врач года». Об этом в своих соцсетях написал Глава республики Радий Хабиров. Среди них сотрудница городской больницы Сибая, акушер Аэлита Борискова.
Уже 42 года она помогает младенцам появиться на свет и первая берет их на руки. За это время приняла роды более 20 тысяч раз. К каждому ребенку и маме испытывает самые теплые чувства. Влюблена Аэлита Борискова и в свою работу, поэтому и пользуется авторитетом и уважением своих коллег.