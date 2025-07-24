В Чекмагушевском районе Башкирии аграрии приступили к кормозаготовке

Начали подготовку к зимнему сезону. Сельхозпредприятия Чекмагушевского района приступили к кормозаготовке. По словам тружеников, фактор времени играет большую роль — передержать или недодержать корма нельзя, от их качества зависят надои и привесы.

На полях предприятия «Байбулат» ежедневно трудятся два механизатора. Аграрии уже убрали порядка 850 гектаров зеленой массы люцерны и более 300 гектаров злаковой культуры. Уже приступили ко второму укосу люцерны. В этом году аграрии планируют заготовить 100 тысяч 200 тонн сенажа. На сегодня в районе заготовлено 13,7 центнера кормоединиц на одну условную голову КРС.