19-летняя модель из Башкирии стала победительницей Miss Glam World 2025

Любимое хобби — всё, что связано с косметикой и макияжем. Алине Фархутдиновой всего 19 лет, она учится на втором курсе в Уфимском университете, но уже работает тренером по художественной гимнастике и в модельном агентстве. Девушка также хорошо владеет английским и арабским языками. В этом году ей выпал шанс представить Россию на международном конкурсе.

Мама Алины рассказывает, дочь с детства тянется ко всему красивому, стилю и моде. Заметив это, родители приняли решение отдать её в агентство. Карьера вовсе не мешает — девушка окончила школу на золотую медаль, а в университете учится на «отлично».

Несмотря на свой возраст, Алина уже имеет несколько наград и титулов: «Краса Башкортостана-2023» и «Мисс Уфа – 2024». Но особо она гордится победой на международном конкурсе в Индии.

19-летнюю модель признали самой красивой и талантливой участницей среди претенденток со всего мира. Конкурсная программа включала несколько этапов: демонстрацию национальных костюмов, интеллектуальные испытания, самопрезентации и показ в вечерних платьях. Алина блестяще проявила себя во всех дисциплинах, что в итоге принесло ей не только корону, но и титул Miss Glam World 2025.