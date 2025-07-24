В Уфе прошел мастер-класс по публичным выступлениям для участников СВО

Под руководством депутатов Госсобрания Артура Галеева и Юлии Красновой ветераны боевых действий получили практические навыки выступлений перед камерой и большой аудиторией, научились ясно и убедительно доносить свои мысли. Это обучение предоставило военнослужащим инструменты для успешной трансляции своего жизненного опыта и патриотических ценностей.