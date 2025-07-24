В Башкирии отметили День металлурга

В Хайбуллинском районе отметили День Металлурга. В парке села Акъяр собрались ветераны и действующие сотрудники отрасли, члены их семей, местные жители и гости муниципалитета. Организаторы праздника приготовили для них конкурсные программы, семейные спортивные состязания. На соседней площадке весёлый праздник устроили и для самых юных гостей мероприятия. Они наблюдали и принимали участие в захватывающих шоу силачей, увлекательных химических экспериментах.