В Башкирии жители Зауралья продолжают помогать бойцам СВО

Жители Башкирского Зауралья продолжают помогать бойцам СВО. Накануне из Баймака волонтёры вновь отправили гумконвой на передовую. Неравнодушные жители собрали всё необходимое для военнослужащих: технику, средства гигиены, продукты питания и посылки от родных. Машины сразу же были опробованы бойцами в полевых условиях.

Они высоко оценили их качество и практичность, отметив, насколько важна такая поддержка для выполнения боевых задач. Также гумпомощь получили и социальные учреждения. Тёплые посылки с необходимыми вещами и подарками были переданы в детский сад «Барвинок» в городе Красный Луч, а также в Петровскую коррекционную школу.