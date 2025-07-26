В Башкирии за шесть лет обновили более 800 общественных пространств

За шесть лет в Башкортостане обновили более восьмисот парков, скверов и других общественных пространств на сумму 8 млрд рублей. По количеству благоустроенных территорий республика занимает лидирующие позиции среди регионов России. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется обновить 94 пространства.
В самом сердце Учалов строители глобально преображают территорию центрального городского парка. И в дождливую погоду рабочие прокладывают кабель электроснабжения, оборудуют системы водоотведения, а также электросети. Главная сложность — заболоченный участок и высокий уровень грунтовых вод.
Проект «Путь Урал-Батыра» признали одним из лучших на Всероссийском конкурсе по формированию комфортной среды. На преображение парка выделили 145 млн рублей. По плану там появится новая сцена с изображением луны, детские и спортивные площадки, некоторые с навесами, памп-трек, скамейки, комната матери и ребенка, санузел, пешеходные дорожки, площадка для игры в баскетбол. Территорию украсят скульптурой Урал-Батыра.
В центре Салавата тоже шумно и пыльно. Проект «Салават: семь сновидений сквозь явь» тоже отметили среди лучших в федеральном конкурсе. В основе концепции лежит пьеса Мустая Карима о судьбе национального героя, которая построена на совмещении сцен наяву и во снах. Атмосфера «Бродвея» появится на улице Первомайской, где организуют картинную галерею, места для ярмарок, установят стелу, сделают велодорожку.
Изменится и площадь имени Ленина — место, где традиционно отмечают главные праздники. Покрытие заменят на брусчатку. Территорию отделят от дороги. Там откроют визит-центр с остановкой, установят знак «Нулевой километр».
Стоит отметить, что в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в городах республики планируют обновить почти сто пространств. Их выбрали сами жители по итогам голосования. По количеству благоустроенных территорий республика занимает лидирующие позиции среди регионов России. За шесть лет в Башкортостане обновили более восьмисот парков, скверов и других общественных пространств на восемь миллиардов рублей.
Обновлённые парки и скверы призваны привлекать не только туристов, но и активную молодёжь. На обновлённые локации чаще всего смотрят студенты и выпускники вузов, которые при выборе будущего места жительства делают ставку на современное креативное пространство.