В Башкирии за шесть лет обновили более 800 общественных пространств

На сегодня в каждом городском районе есть отремонтированные и благоустроенные заново сквер или парк. Конечно, здорово, когда ты возвращаешься домой, возвращаешься не по тёмной улице с колдобинами, а идешь по хорошему тротуару. Это комплексная работа по созданию комфортного общего дома в части парков и скверов, в части огромной титанической работы, которую делает управленческая команда Башкирии.

Валериан Гагин, председатель комиссии по развитию комфортной городской среды и общественных пространств совета г. Уфы, руководитель центра современного искусства «Облака»