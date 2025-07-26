50 туристов отправились в тур по Бирску в рамках «Башкирского долголетия»

50 туристов из Уфы отправились в однодневный тур в Бирск в рамках программы «Башкирское долголетие». Проект, запущенный в 2020 году, направлен на повышение продолжительности и качества жизни людей «серебряного» возраста. Сегодня прошел тур «На волне истории: Бирск и его купцы». Участники проекта посетили значимые места города, исторический музей, собор и храм, а также парк борцов революции «Соколок».

Люди «серебряного» возраста ассоциируются с садом и неспешной жизнью, но это не про Елену и Гузель. Женщинам 61 год, и обе ведут активный образ жизни. Несмотря на то, что сейчас на пенсии, они путешествуют по миру, присматривают за внуками, увлекаются творчеством и даже катаются на горных лыжах.

Елена объездила всю Европу, а Гузель успела побывать в Турции, Египте и в Тайланде, но, как говорят женщины, по Башкортостану путешествуют редко, и раньше времени совсем не хватало. Сейчас их главная цель — познакомиться с городами республики поближе.

Самым популярным направлением среди старшего поколения является «Туризм», в котором за все годы реализации проекта «Башкирское долголетие» приняли участие более 50 тыс. человек. Сегодня участники отправились в однодневный тур по городу Бирску. Они увидели архитектурные памятники, связанные с купечеством, и узнали исторические факты о городе. Экскурсия также способствует популяризации местного туризма и сохранению культурного наследия.

Республиканский проект «Башкирское долголетие» инициирован в рамках нацпроекта «Демография» Главой Башкортостана Радием Хабировым 5 лет назад. До 2024 года был реализован ряд мер, направленных на создание условий для активного долголетия. В текущем году программу продлили еще на 5 лет.

Проект направлен на повышение качества жизни пожилых через семь ключевых направлений: здоровье, обучение, туризм, физическую культуру, культуру и творчество, волонтёрство, а также занятость. Участники активно оставляют свои заявки на сайте программы.