В Уфе прошла бизнес-конференция «Альфа-Конфа»

В столице республики прошла масштабная бизнес-конференция «Альфа-Конфа». «Уфа-Арена» стала площадкой для обмена опытом, поиска партнеров и обсуждения ключевых трендов экономики.
Уфа вновь стала эпицентром бизнес-энергии! Здесь прошла масштабная «Альфа-Конфа» — уникальная площадка для предпринимателей, где сливаются воедино знания, нетворкинг и вдохновение.
Мероприятие началось с эффектного светового шоу, символизирующего старт новых возможностей. Так «Альфа-Банк» дал понять: бизнес может быть ярким, технологичным и нестандартным.
Наша конфа не похожа на другие бизнес-конференции, мы ее создаем по запросу предпринимателей, мы собираем обратную связь от предпринимателей, объединяем полученную информацию с новыми трендами. Но самое главное в «Альфа-Конфе» — мы делаем ставку на пользу и силу неформального общения. То есть мы формируем пространство, где рождаются новые идеи и мысли.Радик Ахметшин, региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Республике Башкортостан
В этом году событие собрало около 4500 гостей: владельцев бизнеса, топ-менеджеров и экспертов федерального уровня.
Первый раз на такой конференции я была в 17 году, тоже «Альфа-Банк» проводил, и это стало переломным моментом в моей жизни, и сейчас я снова пришла на эту конференцию, думая, что будет следующий скачок, следующий подъем, мне это необходимо, чтобы в целом понимать, в какую сторону двигаться.Эльмина Гай, предприниматель, дизайнер интерьера
Главная тема этого года — ценности бизнеса. Как находить ресурсы там, где другие видят тупик? Спикеры делились личными кейсами и уроками.
Вы знаете, как говорил мой учитель, когда я задавала подобные вопросы: как стать самой-самой, как стать просветленной, как прокачать себя? Он говорил так: «Никаких как, прямо сейчас!» Я никак не могла понять, что значит эта фраза, а учителя не всегда спросишь, а он не всегда ответит. А потом я поняла, дело, наверное, в том, чтобы делать всё время что-то, но постоянно и маленькими шагами.Ангелина Шам, спикер «Альфа-Конфы», эксперт по бизнес-психологии
Сейчас наступает шестой технологический уклад, искусственный интеллект может копировать любую бизнес-модель, и если вы хотите выжить, вам нужна оригинальная, яркая, отличительная от других бизнесов модель.Гарретт Джонстон, спикер «Альфа-Конфы», международный бизнес-стратег и эксперт по развитию компаний
«Альфа-банк» делает невероятно важную конференцию, потому что объединяет единомышленников, во-вторых, показывает, что всегда все и всегда будут говорить, что ты делаешь все не так. А нет в предпринимательстве универсального пути — просто продолжай.Роман Тарасенко, спикер «Альфа-Конфы», маркетолог звезд и брендов
«Альфа-Конфа» в Уфе показала: бизнес — это про людей, смелые решения и драйв. Каждый участник конференции унёс с собой не только знания, но и веру в свои силы.