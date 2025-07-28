В Уфе прошла бизнес-конференция «Альфа-Конфа»

Вы знаете, как говорил мой учитель, когда я задавала подобные вопросы: как стать самой-самой, как стать просветленной, как прокачать себя? Он говорил так: «Никаких как, прямо сейчас!» Я никак не могла понять, что значит эта фраза, а учителя не всегда спросишь, а он не всегда ответит. А потом я поняла, дело, наверное, в том, чтобы делать всё время что-то, но постоянно и маленькими шагами.

Ангелина Шам, спикер «Альфа-Конфы», эксперт по бизнес-психологии