В Башкирии прошёл конкурс профессионального мастерства среди команд «Ростелекома»

«Ростелеком» провёл конкурс профессионального мастерства среди работников технических подразделений. Специалисты ежегодно повышают квалификацию и оттачивают свое мастерство, чтобы каждый клиент компании оперативно получал качественные услуги.

На импровизированной площадке — реальный рабочий сценарий. Задача — быстро и качественно выполнить заявку. На традиционном конкурсе профессионального мастерства для каждого специалиста смоделированы условия, с которыми приходится сталкиваться в повседневной работе.

В соревнованиях участвовали 14 команд — специалисты сервисных центров со всей республики. Команда крупнейшего в России интегрированного провайдера «Ростелеком» постоянно работает над улучшением качества предоставляемых услуг.

Оценивались также комплектация приборов, инструментов, техническая подготовка автомобилей. Впервые в конкурсе профессионального мастерства приняли участие и руководители подразделений.