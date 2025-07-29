Под Уфой состоится семейный праздник к юбилею ВДВ

2 августа в парке «Патриот» состоится празднование Дня Воздушно-десантных войск России. В этом году праздник отмечает 95-летний юбилей.
В 09:00 ветераны ВДВ примут участие в экстремальном забеге «Гонка героев», демонстрируя силу духа и боевую закалку.
С 11:00 гостей ждут интерактивные площадки, интересные и взрослым, и детям: выставки поисковых отрядов, мастер-классы по плетению парашютных сетей и браслетов, авиамоделированию, оказанию первой помощи.
С 13:00 зрителей ждут зрелищные показательные выступления «Как воюет десант», выступления пилотажной группы «Первушино», прыжки парашютистов и пролёт легендарного самолёта АН-2 Октябрьского аэроклуба ДОСААФ. Завершится демонстрация мастерства десантников церемонией награждения.
В 14:30 начнётся концерт вокально-инструментального ансамбля Министерства обороны РФ «Голубые береты». В их исполнении прозвучат любимые песни десантников.
Также в рамках празднования 95-летия ВДВ состоится торжественное открытие памятника Герою России Максиму Серафимову.
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