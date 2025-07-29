В Башкирии туристы «серебряного» возраста познакомились с красотами Зауралья

30 туристов «серебряного» возраста из Илишевского района познакомились с баймакскими достопримечательностями. Поездку организовали с целью укрепления сотрудничества двух районов. В Баймакском районе в музее-заповеднике «Ирандык» туристы увидели редкие археологические находки, монументальные останки древних крепостей и ландшафтные панорамы.

В Зауральском агропромышленном колледже илишевцам рассказали о возможностях профессионального образования в регионе. Там же они встретились с «серебряными» волонтерами и активистами Центра общения пожилого возраста.