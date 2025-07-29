В Уфе прошел семинар для руководителей волонтерских штабов

Улучшить организацию деятельности, повысить навыки и развивать волонтерское движение. В Уфе прошел семинар-совещание для руководителей волонтерских штабов имени Минигали Шаймуратова.

В республике насчитывается порядка 19 тысяч «шаймуратовцев». С 2022 года волонтеры помогают семьям бойцов: присматривают за детьми, помогают по хозяйству, поддерживают делом и словом, а также занимаются сбором гуманитарной помощи. Так, с начала спецоперации в зону СВО отправлено 156 автоколонн с гуманитарным грузом общим весом около 20 тыс. тонн.