В Уфе садоводы жалуются на разрушение дороги из-за карьера

В Уфе садоводы жалуются на то, что грузовики разбивают дорогу, которую они же вынуждены ремонтировать. Это единственный путь, ведущий из СНТ в город. Дорога не стоит на балансе города, поэтому жители ежегодно сами собирают средства на приведение её в порядок.

Проблем много — причина одна, считают местные. Уже несколько лет вблизи посёлка Базилевка идёт разработка карьера. А это значит — постоянно курсируют большегрузы. С недавних пор работы начались на новом участке рядом с дорогой, что соединяет посёлок и СНТ. Проехать и до этого легковым автомобилям здесь удавалось не всегда.

И ситуация, боятся садоводы, ухудшится. Недавно местные жители из-за ошибки «карьеристов», как прозвали они рабочих, и вовсе остались без электричества. Местные жители уже на всякий случай, как доказательство, фиксируют проезд спецтехники, подсчитывая, во сколько опять встанет отсыпка дороги.

Маршрут спецтехники, бывает, пролегает и по поселковым асфальтированным дорогам, при этом дорожные знаки в населённом пункте запрещают проезд грузовых автомобилей.

Дорога находится на территории Калининского района Уфы, в котором, помимо этого, еще около сотни садовых товариществ. Как сообщили в администрации, с обеспокоенными жителями они находятся на связи, и уже есть один из вариантов решения проблемы.