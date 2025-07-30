Лариса Александрова возглавила Мишкинский район Башкирии

Главой администрации Мишкинского района стала Лариса Александрова. Такое решение единогласно приняли депутаты муниципального совета. В работе заседания принял участие Глава Башкортостана. Радий Хабиров пожелал чиновнице успехов в работе и отметил, что Лариса Александрова уже шестая по счету женщина — глава муниципалитета.

Руководитель республики подчеркнул, что с начала спецоперации жители активно поддерживают воинов, участвуют в сборе гуманитарной помощи, и поставил задачи по модернизации сети водоснабжения, обновления фельдшерско-акушерских пунктов, ремонту дорог, развитию сельского хозяйства и социальной сферы, поддержке бизнеса, привлечению инвестиций.