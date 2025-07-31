В Башкирии в Акъярском горном колледже продолжается приемная кампания

В Акъярском горном колледже продолжается приемная кампания. Учебное заведение считается кузницей кадров, которая готовит специалистов по пяти специальностям: эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и информационные системы и программирование.

Также идет обучение по двум профессиям: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. В этом году в учебное заведение планируется набрать более 200 первокурсников.